На зйомках телепередачі розбили Lamborghini за 275 000 євро

Під час зйомок 29-го сезону популярного автомобільного шоу Top Gear його ведучий Педді МакГіннесс потрапив в аварію на орендованому Lamborghini Diablo. Сама зірка, на щастя, не постраждала, а ось машині дісталося добряче.

Як повідомляє autobild.de, ДТП сталося на дорогах Північного Йоркшира (Велика Британія). Знімальна група Top Gear проводила тест-драйв трьох легендарних суперкарів 90-х років, Ferrari F40, Jaguar XJ220 і Lamborghini Diablo. І от не пощастило саме останньому: ведующій Педді МакГіннесс, що перебував за кермом "італійця", втратив керування над машиною, вилетів з дороги і врізався у паркан, внаслідок чого автомобіль отримав досить серйозні пошкодження (у суперкара відлетіли передній і задній бампери, а також пошкоджено заднє крило).

Розбитий Lamborghini Diablo driven.co.nz

Трохи пізніше МакГіннесс опублікував два коротких ролика в Instagram, в яких розповів про неприємний інцидент і показує фрагмент розбитої машини. Подробиць ведучий не розкрив, але заявив. що на момент ДТП йшов дощ, а його швидкість становила близько 55 км/год. Також 46-річний ведучий пожартував, мовляв, Lamborghini Diablo вчинила з ним як жорстока коханка.

Педді МакГіннесс і розбитий суперкар metro.co.uk

Розбитий Lamborghini Diablo driven.co.nz

Відзначимо, що Lamborghini Diablo є дуже потужним авто навіть за мірками сучасності – віддача його 5,7-літрового V12 складає 492 сили. За 11 років виробництва (1990-2001) було випущено майже 3000 одиниць. цієї моделі. Середня вартість Діабло на аукціонах – 275 тис. євро.

Lamborghini Diablo .autobild.de

Lamborghini Diablo

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