На трасі в Києві помітили в русі авто з неймовірними ушкодженнями

Віталій Сазонов Новини 15:25, 20.10.2020 Оновлено: 15:39, 20.10.2020

На одній із жвавих доріг Києва зняли автомобіль, який звернув на себе увагу ступенем і характером пошкоджень. Як можна побачити на фото, у цієї машини практично немає задньої частини.

Знімок аварійного авто опублікував Instagram-акаунт topgir.com.ua (з огляду на все, знімок був зроблений на Окружній дорозі). У кадрі присутня Hyundai Sonata, яка, незважаючи на серйозні пошкодження після ДТП, рухається своїм ходом. Очевидно, що пересуватися цим автомобілем небезпечно, проте водій, найімовірніше, вирішив інакше.

Машину з пошкодженою геометрією кузова та підвіскою зняли на дорозі з інтенсивним трафіком
topgir.com.ua.

З огляду на кузов, у машини порушена геометрія кузова, а положення колеса свідчить про те, що також присутні пошкодження підвіски. Крім того, у "Сонати" повністю відсутній задній ліхтар – а згідно ПДР України, експлуатація транспортних засобів, у яких не працюють зовнішні світлові прилади, суворо заборонена.

Машину з пошкодженою геометрією кузова та підвіскою зняли на дорозі з інтенсивним трафіком
Скриншот публікації

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Ford списав новий Shelby Mustang і віддав його пожежним, а ті, зі свого боку, знищили його.

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