На заводі ЗАЗ почали виготовляти автомобілі Лада

Стас Сіділєв Новини 14:35, 13.07.2020

На заводі ЗАЗ у Запоріжжі почалося виробництво Лада Ларгус, яка є копією універсалу Renault Logan MCV першого покоління.

За інформацією УНІАН, АвтоВАЗ поставляє кузови автомобілів без бамперів та зовнішньої світлотехніки. У салоні також відсутні деякі елементи. Ймовірно, виробництво організовано по циклу великовузлового складання.

Нещодавно очевидці помітили нову Lada Largus на дорозі під час випробувань – АвтоВАЗ готує рестайлінгову модель. На даний момент невідомо, які автомобілі почали складати на ЗАЗі – оновлені або з колишнім дизайном.

Нова Лада Ларгус 2021 потрапила на фото. tuningstock.ru

У коментарі виданню прес-служба компанії зазначила, що ЗАЗ все ще перебуває в стадії вивчення виробничих потужностей з боку Renault, яка є материнською компанією для АвтоВАЗ.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, нова Лада Нива вже повністю розсекречена.

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