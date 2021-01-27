На заводі Tesla дроном виявили нові загадкові моделі

На заводі Tesla в Фрімонті, що у Каліфорнії виявили три нові загадкові електромобілі.

Всі авто перебувають на причепах і вони накриті білими чохлами. Відео з можливими новинками Tesla опублікували на каналі Gabeincal. (Щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

По силуетам автомобілів схоже, що це Model S та Model X, але з трохи видозміненими корпусами. Обидві моделі обіцяють оновити вже декілька років.

Нагадаємо, що в кінці 2020 року Tesla вирішила призупинити випуск цих моделей у Фрімонті. Водночас компанія говорила про можливе оновлення електромобілів після 11 січня, коли мало відновитися їх виробництво.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Італії Tesla Model S перетворили на дводверний кабріолет. Технічну "начинку" не змінили, а ось кузов створили абсолютно новий. Ліфтбек також позбувся даху.