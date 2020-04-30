На заслуженому відпочинку: армійський всюдихід перетворили в будинок на колесах
Після довгого карантину багатьом захочеться відправитися на природу. Ідеальним транспортом для цього стане новинка від тюнінгового ательє Lorinser.
За основу для свого проекту німецькі майстри взяли класичний всюдихід Mercedes-Benz G 230 Puch. З 1993 року цей автомобіль служив в швейцарській армії. Але після 88 тисяч км пробігу прийшла пора відправити машину "на пенсію".
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У компанії Lorinser вирішили дати відставному військовому нове життя і перетворили всюдихід в будинок на колесах для двох. У ньому є все, що потрібно для подорожей, включаючи ліжко, шафи, мікрохвильову піч, раковину з проточною водою, складаний стіл, кілька відділень для багажу, резервуар для води, розсувні бічні вікна і люк у даху.
Кузов всюдихода забарвлений сіро-зеленою матовою емаллю, а пасажирський відсік по всьому периметру прикрашений аплікацією у вигляді карти.
Автомобіль оснастили дисками Dotz c всюдихідними шинами BFGoodrich, встановили світлодіодні фари, сонячні панеляі, розширили колію за допомогою проставок, а також внесли інші зміни, що підвищують функціональність машини.
Під капотом розташовується 116-сильний 2,3-літровий бензиновий мотор, що працює в парі з 4-ступінчастим "автоматом". Привід здійснюється на всі колеса. Автомобіль з усіма доробками оцінили в 69900 євро.
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