ЗАЗ буде збирати дві нові моделі Kia

Запорізький автомобільний завод збиратиме оновлені седан Kia Rio та хетчбек підвищеної прохідності Rio X. Їх почнуть випускати вже у лютому.

Обидві моделі матимуть бензинові мотори об'ємом 1,4 л (100 к.с.) і 1,6 л (123 к.с.). Про це повідомили на сторінці Kia Ukraine в Facebook.

Також новинки будуть оснащені 6-ступінчастою механічною і автоматичною КПП.

Онлайн-презентація автівок відбудеться 2 лютого на сторінці Kia.

Нагадаємо, виробництво легкових автомобілів та комерційного транспорту в Україні у минулому році впало на 32%. Всього у 2020-му в країні виготовили 4952 одиниць автотранспортних засобів.

Зокрема у грудні на українських заводах було виготовлено 523 автомобілі, що на 6% менше, ніж роком раніше. Серед них найбільше було вироблено легкових автомобілів – 446 машин, що на 3% більше, ніж торік. У грудні 2020 року 290 авто було виготовлено на заводі "Єврокар" у Соломоново, де збирають моделі марки Skoda, а ще 156 зібрали у Запоріжжі на ЗАЗі.

Нові моделі Kia збиратиме ЗАЗ Скріншот

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Kia розповіла про стратегію розвитку, новинки та електричну платформу E-GMP. У межах програми трансформації компанія має намір презентувати до 2027 року 7 нових електромобілів. Всі вони будуть використовувати електричну глобальну модульну платформу E-GMP, яка дозволить створювати автомобілі різних класів, включно з мінівенами та кросоверами.