ЗАЗ буде збирати дві нові моделі Kia

Obozrevatel
Obozrevatel
Новини
10,0 т.
Kia

Запорізький автомобільний завод збиратиме оновлені седан Kia Rio та хетчбек підвищеної прохідності Rio X. Їх почнуть випускати вже у лютому.

Обидві моделі матимуть бензинові мотори об'ємом 1,4 л (100 к.с.) і 1,6 л (123 к.с.). Про це повідомили на сторінці Kia Ukraine в Facebook.

Також новинки будуть оснащені 6-ступінчастою механічною і автоматичною КПП.

Онлайн-презентація автівок відбудеться 2 лютого на сторінці Kia.

Нагадаємо, виробництво легкових автомобілів та комерційного транспорту в Україні у минулому році впало на 32%. Всього у 2020-му в країні виготовили 4952 одиниць автотранспортних засобів.

Зокрема у грудні на українських заводах було виготовлено 523 автомобілі, що на 6% менше, ніж роком раніше. Серед них найбільше було вироблено легкових автомобілів – 446 машин, що на 3% більше, ніж торік. У грудні 2020 року 290 авто було виготовлено на заводі "Єврокар" у Соломоново, де збирають моделі марки Skoda, а ще 156 зібрали у Запоріжжі на ЗАЗі.

Нові моделі Kia збиратиме ЗАЗ

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Kia розповіла про стратегію розвитку, новинки та електричну платформу E-GMP. У межах програми трансформації компанія має намір презентувати до 2027 року 7 нових електромобілів. Всі вони будуть використовувати електричну глобальну модульну платформу E-GMP, яка дозволить створювати автомобілі різних класів, включно з мінівенами та кросоверами.

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