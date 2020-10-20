На які авто найчастіше встановлюють ГБО: названа топдесятка машин

В Україні найчастіше переводять на газ автомобілі ВАЗ Toyota і Volkswagen. Також до десятки лідерів потрапили такі марки як Hyundai, Nissan, Ford, Skoda і ін.

Згідно зі статистикою Auto.Ria, за рік в Україні суттєво знизилась кількість реєстрацій ГБО на авто. Так, якщо у вересні 2019-го було виконано 11,5 тис. таких операцій, то за аналогічний період поточного року – лише 3 102. Найімовірніше, таке падіння пов'язане з істотним подорожчанням послуги з переоформлення: раніше реєстрація ГБО обходилася у 500-600 грн, а зараз – приблизно у 3000 грн.

Втім, реальна кількість нових автомобілів з ГБО на дорогах країни куди більша – велика кількість автомобілістів оснащують свої машини газобалонними установками, проте не ставлять їх на облік.

Що стосується автомобілів, на які найчастіше встановлюють ГБО, десятка найпопулярніших марок виглядає наступним чином:

ВАЗ (338 од.) Toyota (287 од.) Volkswagen (226 од.) Hyundai (220 од.) Nissan (174 од.) Ford (169 од.) Skoda (160 од.) Renault (150 од.) Mitsubishi (142 од.) Chevrolet (135 од.)

Раніше OBOZREVATEL назвав найдешевші автомобілі, які можна ввести з-за кордону. Це нові машини вартістю 4 000 доларів і вище.