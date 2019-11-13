На відео показали найдорожчий позашляховик в світі

Karlmann King на даний момент є найдорожчим позашляховиком у світі. Базову модифікацію оцінено в 1,085 млн. доларів. Максимальна комплектація обійдеться в 3 мільйони.
Як з'ясував OBOZREVATEL, найдорожчий SUV побудовано на базі Ford F-550. Цей автомобіль класифікується в США як вантажний транспорт. Тому "позашляховик" – в даному випадку досить умовний термін (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Кузов Karlmann King виконано в "стилі діаманта"
karlmannking.com
Творці Karlmann King розповідають, що надихалися Бетмобілем. Але у випадку з конкретною машиною дизайнер прагнув наблизити вигляд до діаманту.
Дійсно, завдяки рубаним формам і зібраному з безлічі трикутників кузову авто виглядає незвично і відрізняється від будь-якого іншого транспортного засобу. Цікаво, що важить Karlmann King майже 6 тонн.
Позашляховик Karlmann King з будь-якого боку виглядає незвично
karlmannking.com
Ford F-550 послужив основою для Karlmann King
ford.com
Щоб впоратися з такою масою, позашляховику необхідний потужний двигун. Тут встановлено V10 об'ємом 6,8 л на 420 к.с. Максимальна швидкість становить 220 км/ч. Автори запевняють, що цей важкий позашляховик добре керується.
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