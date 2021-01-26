На відео показали єдиний у світі броньований Porsche 911

Докладний та захоплююча розповідь про самому незвичайному Porsche 911 за всю історію існування моделі підготували фани марки у своєму відео.

Ролик опубліковано на станиці That Nine Eleven Guy у Youtube. Покоління 996 культового Porsche 911 ймовірно, найменш улюблений серед шанувальників та клієнтів. Може бути, справа у фарах "яєчню", в надійності або в тому, що він не має повітряного охолодження, як його попередники. Якою б не була причина, зазвичай він отримує найменше любові з усіх 911-х. Але представлений на відео екземпляр відрізняється від всіх інших.

Модель сімейства 996 випускалася з 1997 по 2005 рік presse.porsche.de

Справа у тому, що він... куленепробивний, причому бронювання виконано безпосередньо компанією Porsche. Цей унікальний 996 Carrera, створений Porsche у середині 1990-х років в єдиному екземплярі за замовленням одного з клієнтів компанії.

Автомобіль отримав бронестекла товщиною 20 мм, яке було спеціально створено для цього автомобіля. Єдине, що видає незвичайні скла – рамка товщиною 51 мм навколо вікон.

Єдиний в світі куленепробивний Porsche 911 знаходиться у музеї компанії у Цуффенхаузене presse.porsche.de

Машина отримала повний комплект доступних на той час опцій, включаючи круїз-контроль, високоякісну аудіосистему, електричний привід сидінь з підігрівом та інше. Єдине, чого зі зрозумілих причин купе позбулося – люк в даху. Для захисту мешканців салону були використані кузовні панелі з композитного матеріалу Dyneema, який у п'ятнадцять разів міцніший за сталь. Але зовні машина виглядає як звичайна 911 Carrera 996. Кузов здатний витримати вогонь з пістолета калібру 9 мм, а також револьвера Magnum 44.

Маса автомобіля зросла з 1317 до 2722 кг. Під капотом машини розташовується 3,4-літровий опозитний шестициліндровий мотор потужністю 300 к.с., а його крутний момент досягає 350 Нм. Автомобіль так і не був відправлений замовнику, і сьогодні він радує відвідувачів фірмового музею Porsche у Цуффенхаузене.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, американо-британська команда представила Porsche 911, перероблений на ралійний позашляховик, а компанія Porsche відзначила 25-річчя моделі Boxster випуском спецсерії.