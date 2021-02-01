На відео показали броньований "Гелендваген" нового покоління

У продажу в одному з німецьких салонів з продажу ексклюзивних автомобілів пропонують придбати броньовану версію позашляховика Mercedes-AMG G63 нового покоління.

Про це повідомляється на сайті компанії. Автомобіль підготовлений підрозділом Armored Guard на базі моделі G63. Модель підготовлена отримала рівень бронювання VR7, який оберігає мешканців салону від стрілецької зброї калібру 7,62 та ручних гранат.

Автомобіль забезпечили спеціальною світловою та звуковою сигналізацією autoseredin.de

Під зовнішніми панелями кузова знаходиться сталеві бронелисти, а багатошарове скло має прошарок з полікарбонату. Товщина скла на задніх дверях досягає 50 мм. Цікаво, що всі бічні стекла забезпечені електроприводом. Посилене днище захищає від підриву тротилу та інших вибухових речовин.

Товщина заднього бронестекла – 50 мм autoseredin.de

На автомобілі встановили спеціальні куленепробивні шини, що дозволяють пересуватися навіть при повній втраті тиску, а також особливі посилені диски. Спеціальна світлова сигналізація встановлена таким чином, що у вимкненому стані ніщо не привертає увагу до машини.

Зовні автомобіль майже не відрізняється від звичайного серійного G-Class autoseredin.de

В результаті бронювання вага машини вирісла з 1733 до 4300 кг. Природно, що це не могло не позначитися на динаміці, проте автомобіль здатний розганятися до 220 км/год. Вартість автомобіля у Німеччині з урахуванням місцевих податків становить 511700 євро.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що компанія Mansory представила тюнінгований Mercedes-AMG G63, а Mercedes випустив 400 000 "Кубиків" і анонсував електричний G-Class