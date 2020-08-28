На українських дорогах помітили найкрутіший кросовер Skoda

Віталій Сазонов Новини 12:30, 28.08.2020

У Києві сфотографували ексклюзивний автомобіль Skoda – заряджений Kodiaq RS. Ця модель вважається найкрутішим кросовером чеської марки.

Відповідні знімки опублікував Instagram-аккаунт topcars_u.a.

Skoda Kodiaq RS, помічений в Україні.
Фото: Instagram, topcars_u.a

Цікаво, що сам Skoda Kodiaq офіційно продається в Україні, а ось його версія з шильдиком RS не завозиться. Що ж стосується конкретно цього авто, то, судячи з номерів, в Україні він прибув зі Швейцарії (можливо, привезли під розмитнення, хоча не виключено, що машина належить громадянинові цієї країни).

Skoda Kodiaq RS, помічений в Україні.
Фото: Instagram, topcars_u.a

Skoda Kodiaq RS є найпотужнішим і найшвидшим SUV компанії з Млада-Болеслава. Він оснащений 240-сильним турбодизелем об'ємом 2.0, з яким позначку у 100 км/год долає за 7 сек і розвиває максимальну швидкість 220 км/год.

Зовні автомобіль відрізняється наявністю аеродинамічного обважування, 20-дюймовим литим дискам і збільшеним переднім повітрозабірником. Усередині – спортивні сидіння і кермо.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні засвітився найпотужніший Chevrolet Corvette.

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