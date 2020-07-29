На українських АЗС сповільнилося зростання цін на паливо
Після зафіксованого зростання цін на бензин і дизель в Україні роздрібна вартість палива на вітчизняних АЗС продовжує збільшуватися. Проте, зростання дещо сповільнилося.
За інформацією Encorr, середні ціни на бензин і ДТ в Україні піднялися через зростання цін АЗС економ-сегменту, які підняли вартість пального на 10-50 коп/літр. Всього ж з кінця червня 2020 року, коли було зафіксоване зростання цін після їх стрімкого зниження (на тлі падіння цін на нафту), паливо в Україні подорожчало в середньому на 90 коп/літр.
Ціни на пальне в Україні:
бензин А-92: 21,83 грн/літр
бензин А-95: 22,87 грн/літр
дизель: 22,30 грн/літр
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні відзвітували про масштабне закриття нелегальних АЗС і виробництв палива в першому півріччі 2020-го.
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