На трьох: незвичайний Porsche 911 виставили на продаж

Porsche 911 з тримісним салоном з'явився в продажу на одному з аукціонів в США.

Унікальність даного автомобіля полягає в нестандартному тюнінгу, виконаному компанією Trinity Motorsports з Огайо. Автомобіль має власне ім'я Centro 911, а основою для незвичайної конверсії послужив 911 Carrera S 2008 року.

Centro 911 створили на базі Porsche 911 Carrera S bringatrailer.com

У повністю переробленому салоні гоночний "ківш" пілота розташовується по центру. А ззаду передбачили два крісла для пасажирів.

Головна відмінність Centro 911 від інших Porsche – тримісний салон bringatrailer.com

Приладова панель оброблена карбоном і шкірою. Центральна консоль зміщена вправо і отримала індивідуальний дизайн, інфо-розважальну систему з великим дисплеєм і нові органи управління.

Centro 911 bringatrailer.com

Центральна консоль зміщена вправо і отримала індивідуальний дизайн bringatrailer.com

Але і це ще не все. Автомобіль прекрасно укомплектований. У його арсеналі є фірмовий пакет Sport Chrono Package Plus, спортивна титанова вихлопна система, 19-дюймові легкосплавні диски, короткоходний механізм перемикання передач Schnell, лазерний радар-детектор, карбонові накладки в дверних отворах і інші опції.

У рух одномісний Porsche призводить 3,8-літрова опозитний "шістка", що працює в парі з 6-ступінчастою "механікою". На одометрі купе – всього 53 тисячі км з яких близько 5 тисяч наїздив нинішній власник машини.

Ззаду крокова Centro 911 прикрашає "двоповерхова" антикрило і світлодіодні ліхтарі bringatrailer.com

На сьогоднішній день максимальна ставка досягла $ 19 500, а аукціон триватиме до 31 березня. Так що, у вас є ще шанс поборотися за право володіння унікальним тримісним Porsche.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Porsche намір розширити сімейство електромобілів.

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