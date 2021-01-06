У Німеччині проходять дорожні випробування оновленої версії популярного кросовера Skoda Kodiaq.

Про це повідомляє портал Motor1. Флагманський кросовер із Млада Болеслава, що дебютував у 2016 році, був добре прийнятий покупцями. Однак, з урахуванням жорсткої конкуренції в сегменті, компанія активно працює над рестайліновою версією.

Прототип майстерно замаскований під модель актуального покоління motot1.com

Про це свідчить майстерно замаскований прототип, за камуфляжем якого ховаються косметичні зміни, заплановані для Kodiaq 2022 модельного року. На фари та задні ліхтарі нанесені наклейки зі знайомою графікою, щоб змусити нас повірити в те, що світлотехніка не змінилася.

Новинка отримає іншу світлотехніку та облицювання радіатора у стилістиці моделі Octavia motot1.com

Але насправді автомобіль отримає нову світлодіодну матричну оптику, хоча і збереже "двоярусне" розташування фар та ліхтарів. Задні ліхтарі також будуть відрізнятися малюнком, хоча їх поки ретельно приховують від сторонніх очей.

Для автомобіля запропонують нові кольори та матеріали оздоблення, а також розширений асортимент легкосплавних дисків motot1.com

У процесі рестайлінгу автомобіль отримає облицювання радіатора у стилі нового покоління моделі Octavia, інші бампери, а також розширений асортимент легкосплавних дисків.

Задні ліхтарі також будуть відрізнятися малюнком, хоча їх поки ретельно приховують від сторонніх очей motot1.com

Щодо моторів для новинки, то інформації наразі немає. Однак з урахуванням того, що компанія почала електрифікувати свої моделі, можна очікувати появи у Kodiaq гібридної версії.

У списку опцій буде доступна нова мультимедійна система з розширеним функціоналом та "хмарним" сервісом skoda-storyboard.com

Також автомобіль отримає оновлені в минулому році інформаційно-розважальні системи з розширеним функціоналом, підтримкою Appla Car Play та Android Auto, а також "хмарним" сервісом.

Можна очікувати появу в оновленій версії гібридної модифікації motot1.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, пізніше в цьому році очікується дебют другого електричного кросовера марки – купеподібного Enyaq GT, а в Австрії на електромобіль перетворили гоночний болід Fabia R5.