На таксі дешевше, ніж купити авто? Українець поділився досвідом і спровокував дискусію

Мешканець Києва Олег Рівтін поділився своїм досвідом пересування на таксі замість особистого автомобіля. За його підрахунками, послуги таксистів виявилися дешевшими, ніж обслуговування власної машини, проте з ним погодилися далеко не всі користувачі соцмереж.

Рівтін на своїй сторінці у Facebook підрахував, що за січень він витратив 4203 гривні (щоб прочитати реакцію соцмереж, проскрольте до кінця новини).

На таксі дешевше, ніж купити авто? Українець поділився досвідом Pixabay

"Я часто їздив з роботи/на роботу, з сім'єю в гості і на зустрічі. Ця сума повністю задовольнила потребу нашої сім'ї в автомобілі", – зазначив мешканець столиці.

На думку Олега, якщо відкладати витрачені кошти на покупку середнього автомобіля за 20 тисяч доларів, йому доведеться збирати близько 10 років. "Як тільки я куплю авто, мені потрібно буде заправляти його, оплачувати парковку, платити за страховку, робити технічне обслуговування і рано чи пізно ремонт", – зауважив Рівтін.

З плюсів чоловік зазначив, що на таксі він може їхати в будь-якому стані: сонний, втомлений, чи напідпитку, а також може працювати, читати, дивитися відео. "Я не думаю, де ставити машину на ніч або на час зустрічі, як об'їхати пробку. Чи не нервую і не переживаю. Ось нам би ще громадський транспорт нормальний і було зовсім супер", – написав Рівтін.

Єдиною перевагою для його сім'ї в особистому автомобілі Олег назвав поїздки на далекі відстані по Україні та до інших країн.

З ним погодилися далеко не всі користувачі соцмережі, яких чоловік закликав до дискусії на цю тему. Одні вважають, що авто за 20 тисяч доларів – це дорогувато і можна знайти комфортну машину дешевше. Інші вважають, що довіряти свою безпеку таксистам не варто. Також користувачі додали до мінусів поїздок на таксі – складність виклику в негоду або годину-пік.

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто Олег Рівтін/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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