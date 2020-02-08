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8 лютого • оновлено в 07:49
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На таксі дешевше, ніж купити авто? Українець поділився досвідом і спровокував дискусію

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Мешканець Києва Олег Рівтін поділився своїм досвідом пересування на таксі замість особистого автомобіля. За його підрахунками, послуги таксистів виявилися дешевшими, ніж обслуговування власної машини, проте з ним погодилися далеко не всі користувачі соцмереж.

Рівтін на своїй сторінці у Facebook підрахував, що за січень він витратив 4203 гривні (щоб прочитати реакцію соцмереж, проскрольте до кінця новини).

На таксі дешевше, ніж купити авто? Українець поділився досвідом

На таксі дешевше, ніж купити авто? Українець поділився досвідом

Pixabay

"Я часто їздив з роботи/на роботу, з сім'єю в гості і на зустрічі. Ця сума повністю задовольнила потребу нашої сім'ї в автомобілі", – зазначив мешканець столиці.

На думку Олега, якщо відкладати витрачені кошти на покупку середнього автомобіля за 20 тисяч доларів, йому доведеться збирати близько 10 років. "Як тільки я куплю авто, мені потрібно буде заправляти його, оплачувати парковку, платити за страховку, робити технічне обслуговування і рано чи пізно ремонт", – зауважив Рівтін.

З плюсів чоловік зазначив, що на таксі він може їхати в будь-якому стані: сонний, втомлений, чи напідпитку, а також може працювати, читати, дивитися відео. "Я не думаю, де ставити машину на ніч або на час зустрічі, як об'їхати пробку. Чи не нервую і не переживаю. Ось нам би ще громадський транспорт нормальний і було зовсім супер", – написав Рівтін.

Єдиною перевагою для його сім'ї в особистому автомобілі Олег назвав поїздки на далекі відстані по Україні та до інших країн.

З ним погодилися далеко не всі користувачі соцмережі, яких чоловік закликав до дискусії на цю тему. Одні вважають, що авто за 20 тисяч доларів – це дорогувато і можна знайти комфортну машину дешевше. Інші вважають, що довіряти свою безпеку таксистам не варто. Також користувачі додали до мінусів поїздок на таксі – складність виклику в негоду або годину-пік.

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Олег Рівтін/Facebook

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Дискусія про плюси і мінуси пересування на таксі і своєму авто

Олег Рівтін/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Місце
Україна Київ
Тег
таксі
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Антикацап Олександр
Антикацап Олександр
Я це прорахував ще в молодості. В Черкасах чудово працює громадський транспорт і, дякуючи раціональному плануванню, відсутні пробки.
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