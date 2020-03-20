На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто

Час від часу в різних куточках світу знаходять покинуті автомобілі, причому навіть раритетні. І ось нещодавно такий "скарб" знову знайшли у США.

Як з'ясував OBOZREVATEL, на цей раз була виявлені вражаюча колекція з 50 авто 1920-1970-х років виробництва. Знаходиться вона на одному з приватних складів в штаті Пенсільванія.

Знайдена колекція авто businessinsider.com

Власник машин помер ще у 2018 році, після цього родичі і виявили його склад – до цього вони навіть не здогадувалися, що він існує. Проте, вдалося з'ясувати, що свою колекцію американець почав збирати ще в 1960-х роках, при цьому він регулярно її поповнював аж до 1990-х. Примітно, що перевага віддавалася не якимось конкретним маркам, а тим, машинам, які просто подобалися.

Знайдена колекція авто businessinsider.com

Знайдена колекція авто businessinsider.com

Знайдена колекція авто businessinsider.com

Серед знайдених авто в більшості своїй виявилася американська класика самих різних епох, а також парочка Volkswagen Käfer. В цілому ж колекція вражає своїми розмірами: власник навіть збирався побудувати для неї ангар в лісі на ділянці площею 3,5 гектари, однак цим планам не судилося збутися.

Знайдена колекція авто businessinsider.com

Знайдена колекція авто businessinsider.com

Знайдена колекція авто businessinsider.com

Окрім самих машин, на складі було виявлено до них запчастини. Вони лежали упереміш з різним сміттям.

Знайдена колекція авто businessinsider.com

Знайдена колекція авто businessinsider.com

Знайдена колекція авто businessinsider.com

До речі, як уже повідомляв OBOZREVATEL, недавно був виявлений склад, на якому ось уже як мінімум 15 років без руху зберігаються новенькі позашляховики Ford. У 10 машин взагалі немає пробігу!

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!