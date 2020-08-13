На скільки українські ціни на вживані авто вищі за німецькі: наочне порівняння.

Не секрет, що ціни на українському ринку б/в авто відверто завищені. Інша справа Німеччина – там вживані машини можна купити набагато дешевше.

Щоб з'ясувати, на скільки саме велика різниця, YouTube-блогер Yevgeny Rublev відвідав один з авторинків в Україні, де вивчив ціни на машини (в бюджеті до $ 5000) і порівняв їх з цінами в оголошеннях, зазначених на німецьких онлайн-майданчиках (наприклад, на популярному сайті mobile.de).

У порівнянні брали участь автомобілі однакових марок і моделей в аналогічній комплектації, а також з приблизно схожими пробігами і станом. І ось що з цього вийшло.

Opel Astra 2008 року: Україна – $6200, Німеччина – $2514

Opel Vectra 2003 року: Україна – $5900, Німеччина – $1 466

Opel Vectra 1997 року: Україна – $3900, Німеччина – $553

VW Golf 2003 року: Україна – $4999, Німеччина – $677

Audi A6 2000 року: Україна – $4500, Німеччина – $1257

Audi A4 2003 року: Україна – $5400 Німеччина – $1143

Peugeot 407 2005 року: Україна $ 5800, Німеччина – $ 1314.

Як бачимо, різниця у вартості досить відчутна: в середньому в Німеччині авто бюджетної категорії коштують у 3-4 рази дешевше.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, в якому стані продають автомобілі в Німеччині по 200-700 євро.