На продаж виставили VW Golf 1980 року з реальним пробігом 1200 км

У мережі виставили на продаж колекційний Volkswagen Golf Mk1. Машина була випущена ще у 1980 році, і за минулі 40 років вона проїхала лише 1200 км.

Продає ретро-кар з неймовірно маленьким пробігом британський аукціонний будинок Silverstone Auctions. Як випливає з опису, автомобіль змінив за весь час лише двох власників, які, по суті, ним не користувалися. Перший господар купив хетчбек в якості запасного авто і дбайливо зберігав його в гаражі.

У 1999 році VW Golf перейшов до нового власника. Це був колекціонер, який вирішив зберегти автомобіль в первозданному вигляді. Тоді ж "капсула часу" пройшла свій перший ТО і вперше була поставлена ​​на облік.

Саме тому "Гольф" дожив до наших днів в ідеальному стані. Як зазначає продавець, у нього навіть зберігся запах нової машини.

У даного примірника праве розташування керма і двоколірний велюровий салон, під капотом встановлено 1,5-літровий дизельний двигун на 50 к.с. і 80 Нм, зістикований із 4-ступіневою механічною коробкою передач. Потужність і, відповідно, динаміка автомобіля ті ж, що були і 40 років тому: позначку у 100 км/год він долає за 19 секунд.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на продаж виставили Mercedes E-Class 2010 з пробігом 1 млн км. Машину продають за досить невеликі гроші.