На продаж виставили український спорткар ZAZerati

Віталій Сазонов Новини 09:26, 1.09.2020 Оновлено: 09:46, 1.09.2020

В Україні виставили на продаж саморобний спорткар вітчизняної розробки ZAZerati. Як нескладно здогадатися з назви машини, побудований він на базі моделі Запорізького автозаводу.

А саме, в основу ліг знаменитий "горбитий Запорожець" ЗАЗ-965. Як пише Top Gir, власник вклав в автомобіль багато сил і коштів, проте найдешевшою машиною не назвеш.

Зазераті, який продають за 7500 доларів.
Фото: topgir.com.ua

За ZAZerati продавець просить 7500 доларів – для порівняння, за ці гроші зараз можна пригнати непогане авто з Європи або ж підібрати "биток" зі США. У свою чергу перероблений ЗАЗ може похвалитися розширеним обвісом, шкіряним салоном (хоча не виключено, що це шкірзам), спойлером на кришці багажника і литими дисками.

Зазераті, який продають за 7500 доларів.
Фото: topgir.com.ua
Зазераті, який продають за 7500 доларів.
Фото: topgir.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві несподівано помітили автомобіль французької поліції.

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