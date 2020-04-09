На продаж виставили рідкісний Mercedes W124 від Porsche

Для більшості любителів Mercedes-Benz спортивні моделі асоціюються з продукцією компанії AMG, але є автомобіль, який стоїть дещо осібно – це Mercedes-Benz 500E.

1992 Mercedes-Benz 500E carscoops.com

У створенні та виробництві цієї незвичайної в усіх відношеннях машини брали участь фахівці Porsche. Презентація флагмана сімейства Е-Class (W124) пройшла в жовтні 1990 року на Паризькому автошоу.

1992 Mercedes-Benz 500E carscoops.com

Під великим капотом розмістили 5-літровий атмосферний V8. Про розвивав потужність 326 л.с., а крутний момент досягав 480 Нм. У парі з ним працював 4-ступінчастий "автомат", який відправляв всю цю міць до задніх коліс.

1992 Mercedes-Benz 500E carscoops.com

Спортседан міг розігнатися до першої "сотні" за 6,1 с, а максимальну швидкість обмежили електронікою на позначці 250 км/год.

1992 Mercedes-Benz 500E carscoops.com

Зовні ексклюзивну модель можна було відрізнити за розширеними колісними арками, іншому передньому бамперу з вбудованими "протитуманками" і зменшеному кліренсу. Фінальна збірка проводилася майстрами Porsche в Цуффенхаузене.

1992 Mercedes-Benz 500E carscoops.com

1992 Mercedes-Benz 500E carscoops.com

Ця модель відразу потрапила в список must have серед шанувальників спортивних авто. Наприклад, кілька примірників такого седана були в колекції відомого британського коміка і цінителя ретро авто Роуена Аткінсона.

1992 Mercedes-Benz 500E carscoops.com

Виробництво моделі було припинено в квітні 1995 року. Всього з 1990 по 1995 рік було виготовлено 10479 седанів 500E. Виставлений на продаж в Орегоні автомобіль 1992 року має невеликий пробіг 118 578 км і прекрасно зберігся. Вартість машини оцінили в $ 49999.

1992 Mercedes-Benz 500E carscoops.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, але продаж виставили унікальний ретро лімузин Mercedes з салоном від сучасного Maybach.

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