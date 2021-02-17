На продаж виставили пікап Елвіса Преслі

Юрій Андріїв Новини 16:09, 17.02.2021

На аукціон GAA classic виставили пікап GMC 1967 року, який належав Елвісу Преслі. Його ціну поки не оголосили.

Цей автомобіль і ще два пікапи Елвіс придбав у тому ж 1967 році для свого ранчо в Міссісіпі. Всі вони відрізнялися хіба кольорами. В даному випадку в нас варіант із зеленим корпусом. Про це повідомили на сайті GAA classic.

Задня частина GMC
GAA classic

У машини відреставрована рама, кузов у відмінному стані та без корозії, а салон перебуває в первозданному вигляді. Також демонтувався двигун, але в ньому нічого змінювали.

Пробіг перевірити неможливо, хоча вказується більше 133 000 кілометрів. Автомобіль має задній привід і вантажопідйомність 0,5 тонни. Під капотом 4,1-літрова "шістка". В описі автомобіля зазначається, що пікап їздить, і дуже навіть добре.

Салон пікапу
GAA classic

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на аукціоні Bonhams на продаж виставили рідкісну версію Porsche 911, яка належала легендарному футболісту Дієго Марадоні. Його вартість більше, ніж 5 мільйонів гривень.

Автомобіль має 3,6-літровий двигун на 250 к.с. із повітряним охолодженням. Porsche встиг подолати 120 000 км і перебуває в хорошому стані.

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