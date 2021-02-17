На продаж виставили пікап Елвіса Преслі

На аукціон GAA classic виставили пікап GMC 1967 року, який належав Елвісу Преслі. Його ціну поки не оголосили.

Цей автомобіль і ще два пікапи Елвіс придбав у тому ж 1967 році для свого ранчо в Міссісіпі. Всі вони відрізнялися хіба кольорами. В даному випадку в нас варіант із зеленим корпусом. Про це повідомили на сайті GAA classic.

У машини відреставрована рама, кузов у відмінному стані та без корозії, а салон перебуває в первозданному вигляді. Також демонтувався двигун, але в ньому нічого змінювали.

Пробіг перевірити неможливо, хоча вказується більше 133 000 кілометрів. Автомобіль має задній привід і вантажопідйомність 0,5 тонни. Під капотом 4,1-літрова "шістка". В описі автомобіля зазначається, що пікап їздить, і дуже навіть добре.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на аукціоні Bonhams на продаж виставили рідкісну версію Porsche 911, яка належала легендарному футболісту Дієго Марадоні. Його вартість більше, ніж 5 мільйонів гривень.

Автомобіль має 3,6-літровий двигун на 250 к.с. із повітряним охолодженням. Porsche встиг подолати 120 000 км і перебуває в хорошому стані.