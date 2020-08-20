На продаж виставили мотоцикл ведучих Top Gear

На аукціон Charterhouse виставили спортивний мотоцикл Ducati 851. Торги пройдуть наприкінці серпня. Транспортний засіб цікавий тим, що байком володіли колишні ведучі Top Gear.

Джеймс Мей купив мотоцикл в 1991 році. Через якийсь час він продав його Річарду Хаммонду. Отже, в родоводі транспортного засобу опинилися відразу два ведучих легендарного автомобільного шоу, що підвищує цінність конкретного Ducati.

За попередніми оцінками, за цей червоний Ducati 851 можуть виручити до $16 000. Байк оснащено 851-кубовим мотором, який видає 93 к.с.

Ducati 851 зберігся в гарному стані. Фото: charterhouse-bikes.com

Нагадаємо, нещодавно OBOZREVATEL розповідав про старт продажів українського електричного мотоцикла, підготовленого для їзди бездоріжжям. Транспортний засіб дуже популярний в Європі та Америці.