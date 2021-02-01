На продаж виставили купе Maybach Муаммара Каддафі

Голландський салон із продажу ексклюзивних автомобілів Auto Leitner виставив на продаж унікальне купе Maybach, придбаного лівійським лідером – генералом Каддафі.

Про це повідомляє сайт компанії. У 2010 році невелике ательє Xenatec почало проєкт зі створення купе на базі розкішного лімузина Maybach. Автомобіль отримав новий дводверний кузов та елегантний силует.

Xenatec Maybach 57S Coupe планувалося виготовити тиражем 100 екземплярів autoleitner.nl

Xenatec Maybach 57S Coupe планувалося виготовити тиражем 100 екземплярів, але реально було побудовано тільки 8 (за іншими даними, 6). Автомобіль під номером 004 був придбаний за замовленням лівійського лідера, генерала Муаммара Каддафі. Але у зв'язку з його загибеллю 2011 року машина так і залишилася у Європі. Цим пояснюється мінімальні показники одометра – всього 2300 км. За даними продавця, цей екземпляр купе має найменший пробіг серед усіх відомих машин цієї моделі.

Автомобіль під номером 004 був придбаний за замовленням лівійського лідера, генерала Муаммара Каддафі autoleitner.nl

На одометрі купе всього 2300 км autoleitner.nl

Під капотом купе розташовується 6-літровий V12, що розвиває 640 к.с., який дозволяє розігнати 2,7-тонну машину до 250 км/год.

Під капотом купе розташовується 6-літровий V12, що розвиває 640 к.с. autoleitner.nl

Автомобіль отримав всі можливі для замовлення опції, включаючи холодильних із мінібаром, телефон, CD/DVD-плеєр із чейнджером, підігрів керма та багато іншого.

Салон оброблений високоякісною шкірою з контрастними вставками autoleitner.nl

Для задніх пасажирів передбачено два зручних індивідуальних крісла autoleitner.nl

Автомобіль отримав всі можливі для замовлення опції, включаючи холодильник та мінібар autoleitner.nl

Розважати водія та його супутників буде мультимедійна система з CD/DVD-плеєром й чейнджером autoleitner.nl

У 2011 році Xenatec оцінив купе в 675 тисяч євро, що втричі перевищувало вартість базового седана Maybach 57S. Сьогодні за автомобіль просять 961 950 євро з урахуванням місцевих податків, що становить $1,16 млн за нинішнім курсом.

Сьогодні за Xenatec Maybach 57S Coupe просять 961 950 євро з урахуванням місцевих податків, що становить $ 1,16 млн autoleitner.nl

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