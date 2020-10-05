На продаж виставили ідеальний Mercedes W124 із пробігом 1,4 млн км

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
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2,0 т.
На продаж виставили ідеальний Mercedes W124 із пробігом 1,4 млн км

В Італії виставили на продаж цікавий екземпляр вживаного Mercedes-Benz W124. За кілька десятиліть універсал проїхав чималі 1 мільйон 138 тисяч км, при цьому він відмінно зберігся.

"Мерседес" виглядає ідеально як зовні, так і всередині (на кузові є лише невеликі подряпини). Технічно він повністю справний і обслужений (зокрема, нещодавно було проведено ремонт підвіски). Як випливає з оголошення, розміщеного на сайті Autoscout24, автомобіль був випущений 1991 року, і за 29 років свого життя він змінив лише 3-х власників. Останній господар у "124-го" – з 1998 року, він регулярно доглядає і стежить за універсалом. Саме тому автомобіль візуально виглядає так, ніби проїхав лише 150-200 тис. км.

Mercedes W124 з пробігом 1,4 млн км, який відмінно зберігся.

Одометр показує 138 103 км (через особливості лічильника), проте реальний пробіг універсала дійсно становить 1,38 млн км. Таку кількість кілометрів автомобіль намотав на рідному 2,5-літровому дизелі віддачею 126 л.с. і 231 Нм, зістикованого з 5-ступеневою механічною коробкою передач.

Mercedes W124 з пробігом 1,4 млн км, який відмінно зберігся.

Відзначається, що в серйозні ДТП автомобіль не потрапляв. Віддають унікальний екземпляр за 5900 євро.

Mercedes W124 з пробігом 1,4 млн км, який відмінно зберігся.
Mercedes W124 з пробігом 1,4 млн км, який відмінно зберігся.

Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку вживаних авто в Україні з колосально скрученим пробігом.

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