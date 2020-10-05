На продаж виставили ідеальний Mercedes W124 із пробігом 1,4 млн км

В Італії виставили на продаж цікавий екземпляр вживаного Mercedes-Benz W124. За кілька десятиліть універсал проїхав чималі 1 мільйон 138 тисяч км, при цьому він відмінно зберігся.

"Мерседес" виглядає ідеально як зовні, так і всередині (на кузові є лише невеликі подряпини). Технічно він повністю справний і обслужений (зокрема, нещодавно було проведено ремонт підвіски). Як випливає з оголошення, розміщеного на сайті Autoscout24, автомобіль був випущений 1991 року, і за 29 років свого життя він змінив лише 3-х власників. Останній господар у "124-го" – з 1998 року, він регулярно доглядає і стежить за універсалом. Саме тому автомобіль візуально виглядає так, ніби проїхав лише 150-200 тис. км.

Одометр показує 138 103 км (через особливості лічильника), проте реальний пробіг універсала дійсно становить 1,38 млн км. Таку кількість кілометрів автомобіль намотав на рідному 2,5-літровому дизелі віддачею 126 л.с. і 231 Нм, зістикованого з 5-ступеневою механічною коробкою передач.

Відзначається, що в серйозні ДТП автомобіль не потрапляв. Віддають унікальний екземпляр за 5900 євро.

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