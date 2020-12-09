На продаж виставили "биток" VW Passat із "непристойними" ушкодженнями

На американському аукціоні Copart виставили на торги незвичайний "биток". Volkswagen Passat 2013 року випуску (кузов B7) привернув увагу нетиповістю ушкоджень – машина не була у ДТП і не постраждала від потопу, вона стала жертвою вандалізму. З огляду на все, автомобіль був "затоталено" дівчиною або дружиною власника за зраду.

Про це свідчить характер нанесених пошкоджень, пише auto.24tv.ua. Як видно на фото, на машині намалювали непристойні малюнки, водночас сам кузов місцями пом'ятий, а вікна – розбиті. До того ж на автомобіль вилили фарбу, а світлий шкіряний салон порізали гострим предметом.

Найпомітніші пошкодження - непристойні малюнки на кузові copart.com

Стверджується, що незвичайним Passat B7 вже зацікавились українські перекупники. Вони пропонують повністю перефарбувати машину або ж піти простішим шляхом – обклеїти його плівкою. Втім, тільки цим справа не обмежиться: седан також потребує кузовного ремонту та заміни салону.

Причому ці малюнки нанесені по всьому периметру copart.com

Також у авто розбиті вікна copart.com

І облитий фарбою мотор зі склом copart.com

Відзначимо, що VW Passat B7 з американських аукціонів є однією з найпопулярніших позицій на українській вторинці. У США пошкоджені седани купують у середньому за 2 500 – 4 000 доларів, а вже в Україні їх відновлюють і продають за $9 000 – 15 000.

Спереду в автомобіля порізали сидіння copart.com

І позаду також copart.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що всю партію електричних кросовер Opel розкупили на рік вперед. Також з'явилися перші фото нового Mitsubishi Outlander.