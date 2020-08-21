На продаж виставили "биток" BMW з дуже незвичайним ушкодженням

У США виставили на продаж незвичайний "биток". Гібридний седан BMW 5 2014 року випуску практично не має пошкоджень за винятком одного – в задній частині машини стирчить колода, яке наскрізь пробило його кузов.

Лот розмістив аукціон IAAI, який займається торгівлею машин страхових компаній.

"Биток" з незвичайними ушкодженнями. Фото: iaai.com

В цілому цей BMW виглядає непогано, однак стовбур дерева явно "псує картину". Як видно, колода залетіла під колісну арку автомобіля, а вийшла вже в його салоні – всередину вона просунулося приблизно на півметра. Як таке могло статися, неясно.

"Биток" з незвичайними ушкодженнями. Фото: iaai.com

Машина знаходиться в штаті Теннессі, її пробіг – 120 900 миль (194 тис. км). "П'ятірка" оснащена плагін-гібридною установкою з 3.0 мотором в основі. Салон седана оздоблений світлою шкірою.

"Биток" з незвичайними ушкодженнями. Фото: iaai.com

"Биток" з незвичайними ушкодженнями. Фото: iaai.com

"Биток" з незвичайними ушкодженнями. Фото: iaai.com

"Биток" з незвичайними ушкодженнями. Фото: iaai.com

"Биток" з незвичайними ушкодженнями. Фото: iaai.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що невідомий купив на американському аукціоні "биток" з пробігом 1,3 млн км.