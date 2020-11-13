На продаж виставили 2-річний VW Polo з вражаючим пробігом

Віталій Сазонов Новини 14:15, 13.11.2020

У Нідерландах виставили на продаж незвичайний VW Polo. Машина здивувала поєднанням віку і пробігу: їй лише 2 роки, і за минулий час вона проїхала майже 280 000 км.

Як пише Autoblog.nl, хетчбек практично новий, і мало який автомобіль 2018 року випуску може похвалитися середньорічним пробігом 140 000 км.

VW Polo 2018, який за 2 роки проїхав 280 000 км
autoblog.nl

Відзначається, що виставлений на продаж Фольксваген – одна з найпростіших модифікацій. У нього спрощені колісні диски і відсутня світлодіодна оптика. Під капотом встановлений дизельний двигун.

VW Polo 2018, який за 2 роки проїхав 280 000 км
autoblog.nl
VW Polo 2018, який за 2 роки проїхав 280 000 км
autoblog.nl

Власник оцінили автомобіль у 8 950 євро, що для самого останнього покоління VW Polo, яким і є цей екземпляр, не так вже й багато.

VW Polo 2018, який за 2 роки проїхав 280 000 км
autoblog.nl
VW Polo 2018, який за 2 роки проїхав 280 000 км
autoblog.nl
VW Polo 2018, який за 2 роки проїхав 280 000 км
autoblog.nl

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні з'явився бюджетний електричний кросовер Renault. Його можна купити за 13 000 доларів.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Історики показали архівне фото виступу російського хору перед Рейхом

У справі про захоплення кораблів ВМС в Криму знайшли поступку України Росії

Кошовий з "Квартал 95" відростив темне волосся і вуса вперше за 19 років. Фото

Українцям оплатять самоізоляцію в разі COVID-19 у члена сім'ї

У Росії сталася аварія з літаком українського виробництва. Фото та відео