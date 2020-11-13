На продаж виставили 2-річний VW Polo з вражаючим пробігом

У Нідерландах виставили на продаж незвичайний VW Polo. Машина здивувала поєднанням віку і пробігу: їй лише 2 роки, і за минулий час вона проїхала майже 280 000 км.

Як пише Autoblog.nl, хетчбек практично новий, і мало який автомобіль 2018 року випуску може похвалитися середньорічним пробігом 140 000 км.

Відзначається, що виставлений на продаж Фольксваген – одна з найпростіших модифікацій. У нього спрощені колісні диски і відсутня світлодіодна оптика. Під капотом встановлений дизельний двигун.

Власник оцінили автомобіль у 8 950 євро, що для самого останнього покоління VW Polo, яким і є цей екземпляр, не так вже й багато.

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