На прізвисько "Максимус": Jeep перетворили на приголомшливий гіперкар

Американська тюнінгова компанія Hennessey Performance Engineering презентувала 1000-сильний Jeep Maximus.

Про це повідомляє пресслужба компанії. На щорічній виставці тюнінгу й аксесуарів SEMA-2019 у Лас-Вегасі Hennessy з гордістю продемонструвала пікап Jeep потужністю 1000 сил (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця)

За основу для свого монстра тюнери з Техасу взяли новітній 4-дверний пікап Jeep Gladiator. Завдяки використанню нових турбокомпресорів і чип-тюнінгу потужність 6,2-літрового мотора Hellcat V8 вдалося збільшити до 1000 к.с. У парі з цим мотором працює 8-ступінчаста автоматична трансмісія. З таким арсеналом автомобіль розганяється до першої "сотні" за 3,9 секунди.

Hennessy Maximus hennesseyperformance.com

Hennessy Maximus hennesseyperformance.com

Hennessy Maximus hennesseyperformance.com

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Hennessy Maximus hennesseyperformance.com

Hennessy Maximus hennesseyperformance.com

Hennessy Maximus hennesseyperformance.com

Hennessy Maximus hennesseyperformance.com

Для додання машині ефектного вигляду підвіску підняли, а на колесах встановили агресивну позашляхову гуму від BF Goodrich. Салон багато оброблений шкірою, що прикрашена логотипами Hennessey & Maximus.

Hennessy Maximus hennesseyperformance.com

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Всього планується виготовити 24 екземпляри 1000-сильного пікапа вартістю 225 тис. доларів кожен. Замовити собі один з них можна вже зараз в компанії Hennessy або у одного з американських дилерів Jeep.

Hennessy Maximus hennesseyperformance.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на виставці SEMA-2019 у Лас-Вегасі показали найпотужніший Ford Mustang.

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