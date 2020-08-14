Для любителів екстремального відпочинку далеко від цивілізації компанія Jeep побудувала незвичайну версію Gladiator Farout. Про це повідомляє прес-служба виробника.

Спочатку Jeep Gladiator Farout повинні були показати на щорічному зльоті шанувальників марки Moab Easter Jeep Safari в квітні, але через коронавирус презентація новинки відбулася тільки зараз.

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Концепт створений на базі нового пікапа Gladiator і отримав 3-літровий дизельний двигун EcoDiesel V6, який з'явиться на серійних пікапах марки в третьому кварталі нинішнього року. Він розвиває потужність 260 к.с., а обертовий момент досягає 600 Нм.

Основою для концепту послужив пікап Jeep Gladiator. Фото: media.fcanorthamerica.com

Для подорожей пікап забезпечили наметом, який змонтован на даху. Вона має розміри 4,9 х 2,3 метра і розкладається за лічені секунди. У похідному стані він ховається в спеціальний бокс, а на стоянці перетворюється в спальне місце для чотирьох мандрівників.

Салон Farout оздоблений деревом та оснащений амбієнтним підсвічуванням. До послуг туристів – холодильник, плита, кілька багажних полиць, вбудовані сидіння і стіл. Кабіна оброблена темно-синьою шкірою з контрастною помаранчевою стрічкою і картатими вставками.

На природу з комфортом: Jeep представив туристичний Gladiator Farout. Фото: media.fcanorthamerica.com

На Gladiator Faroutвстановлені: модифікований бампер Gladiator Rubicon з лебідкою Warn, позашляхова підвіска Jeep Performance Parts зі збільшеним на 51 мм кліренсом, спеціальні амортизатори FOX, 17-дюймові колеса c 37-дюймовими шинами для бездоріжжя, бічні захисні пороги з перфорованими сходинками, а також додатковий багажник на даху. Кузов пофарбований в новий колір Earl, а в темну пору на допомогу прийдуть додаткові фари IPF.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Jeep підготувала версію Wrangler з потужним V8.