На популярному курорті України трапилася страшна смертельна аварія

У п'ятницю, 19 липня, на території туристичного комплексу "Буковель" сталася жахлива ДТП.

Близько 9 години вечора ВАЗ злетів із дороги в річку, збивши випадкову перехожу. Про це повідомляє "Галка".

Очевидці кажуть, що водій був у стані сильного алкогольного сп'яніння, але не постраждав.

У Буковелі трапилася страшна смертельна аварія galka.if.ua

При цьому жінка отримала серйозні травми. Її терміново госпіталізували, проте вона померла у лікарні. На місці аварії працювала поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спливли подробиці масштабної ДТП під Одесою. Аварія забрала життя сім'ї з дитиною.

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