На поліцейський Mercedes раптово повісили логотип Volkswagen

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
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На поліцейський Mercedes раптово повісили логотип Volkswagen

Журналісти голландського сайту autoblog.nl звернули увагу на цікаву деталь, яку вони виявили на одному з автомобілів поліції Нідерландів. А саме, виявилося, що на патрульному фургоні красувався логотип зовсім інший марки – тієї, до якої сама машина не має ніякого відношення.

Як пише autoblog, при перегляді одного з відео YouTube-каналу Emergency Responses (цей канал спеціалізується на тому, що знімає автомобілі різних європейських спецслужб на вулицях) вони помітили, що на радіаторній решітці Mercedes Vito красується логотип не Mercedes, а Volkswagen. Емблему іншого виробника акуратно "вписали" на місце значка "Мерседес", прикріпивши її за допомогою звичайної кабельної стяжки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Volkswagen Vito - поліцейський Mercedes Vito з логотипом VW

Очевидно, що оригінальна емблема була загублена, і поліцейські поставили ту, яка була серед вільних запчастин автопарку. Втім, не виключено, що вони могли просто переплутати марки.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Британії знайшли 80-річного дідуся, який володіє колекцією Ferrari. При цьому на найшвидшій машині зі свого автопарку він досі їздить.

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