На покинутому складі знайшли 50 однакових автомобілів

Стас Сіділєв Новини 12:00, 10.08.2020

У Португалії на території покинутого складу знайшли щонайменше 50 моделей одного бренду – Mini (раніше виготовлялися під брендами Austin і Morris).

В одному приміщенні зібрали кілька десятків класичних авто.
Фото: carakoom.com

Всі автомобілі виглядають відверто погано і знаходяться не в кращому технічному стані. У всіх іржаві кузова, спущені колеса і відсутні багато декоративних елементів.

Серед величезної кількості машин є кілька рідкісних екземплярів: Mini 1275 GT, Mini Clubman, універсали Mini Countryman і Traveller. На даний момент невідомо, чи є в покинутій колекції автомобілі в робочому стані.

Всі Mini на складі перебувають в поганому стані.
Фото: carakoom.com
Подальша доля автомобілів невідома.
Фото: carakoom.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Саудівській Аравії знайшли загадкову колекцію автомобілів СРСР.

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