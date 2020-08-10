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На покинутому складі знайшли 50 однакових автомобілів

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
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1,7 т.
Мінімум 50 автомобілів Mini іржавіють на складі. Фото: carakoom.com

Мінімум 50 автомобілів Mini іржавіють на складі. Фото: carakoom.com.

У Португалії на території покинутого складу знайшли щонайменше 50 моделей одного бренду – Mini (раніше виготовлялися під брендами Austin і Morris).

В одному приміщенні зібрали кілька десятків класичних авто.

В одному приміщенні зібрали кілька десятків класичних авто. Фото: carakoom.com

Всі автомобілі виглядають відверто погано і знаходяться не в кращому технічному стані. У всіх іржаві кузова, спущені колеса і відсутні багато декоративних елементів.

Серед величезної кількості машин є кілька рідкісних екземплярів: Mini 1275 GT, Mini Clubman, універсали Mini Countryman і Traveller. На даний момент невідомо, чи є в покинутій колекції автомобілі в робочому стані.

Всі Mini на складі перебувають в поганому стані.

Всі Mini на складі перебувають в поганому стані. Фото: carakoom.com

Подальша доля автомобілів невідома.

Подальша доля автомобілів невідома. Фото: carakoom.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Саудівській Аравії знайшли загадкову колекцію автомобілів СРСР.

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