На платній стоянці за 1900 грн понівечили Mercedes за $150 000

Курйозний випадок стався у Великій Британії. Пара з Бірмінгема виявила розукомплектованим свій суперкар Mercedes-AMG GT, який зберігався на елітній парковці.

Як повідомляє mercedesblog.com, 36-річний власник автомобіля Джей Трантер запланував 5-денну відпустку зі своєю подругою, і коли вони прибули до аеропорту, то вирішили довірити охорону машини спеціальній компанії. Фірма повинна була забрати автомобіль на місці, помістити його в безпечне місце з системою відеоспостереження й підігнати назад до входу аеропорту. За цю послугу господар Мерседеса заплатив 52,94 фунта (майже 1900 грн).

Так Mercedes виглядав після того, як над ним попрацювали вандали. Фото: mirror.co.uk

Коли ж британець прибув із дівчиною назад додому, він із жахом побачив, що його Mercedes-AMG GT мало не повністю розібраний – вандали з машини зняли все, що могли. Капот, бампери, фари, задні ліхтарі й навіть деталі двигуна. Номерних знаків також не було. З огляду на те, що власник залишив ключі від своєї машини на парковці, Трантер упевнений, що страхова компанія відшкодує збитки (для розуміння, середня вартість Mercedes-AMG GT складає 150 000 доларів залежно від версії).

Постраждала пара. Фото: mirror.co.uk

Пролити світло на те, чому так вийшло, допомогла система стеження, встановлена на автомобілі. Виявилося, що як тільки суперкар забрали у власника під час від'їзду, його поставили не на закриту та надбезпечну територію, як і було обіцяно, а на звичайний відкритий майданчик із огорожею. Мало того, за минулі 5 днів у компанії змінився директор, який завважав, що Mercedes-AMG GT дуже примітна машина, і розпорядився переставити її в більш непримітне місце. Як виявилося, це було великою помилкою – наступного ранку було виявлено, що над ексклкюзивним суперкаром "попрацювали" вандали.

А так автомобіль виглядав до всіх подій. Фото: mirror.co.uk

Новий директор парковки попросив вибачення у власника за незручності, але після інциденту його відразу ж зняли з посади.

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