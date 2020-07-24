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На платній стоянці за 1900 грн понівечили Mercedes за $150 000

Віталій Сазонов
Новини
1,8 т.
На платній стоянці за 1900 грн понівечили Mercedes за $150 000

На платній стоянці за 1900 грн понівечили Mercedes за $ 150 000.

Курйозний випадок стався у Великій Британії. Пара з Бірмінгема виявила розукомплектованим свій суперкар Mercedes-AMG GT, який зберігався на елітній парковці.

Як повідомляє mercedesblog.com, 36-річний власник автомобіля Джей Трантер запланував 5-денну відпустку зі своєю подругою, і коли вони прибули до аеропорту, то вирішили довірити охорону машини спеціальній компанії. Фірма повинна була забрати автомобіль на місці, помістити його в безпечне місце з системою відеоспостереження й підігнати назад до входу аеропорту. За цю послугу господар Мерседеса заплатив 52,94 фунта (майже 1900 грн).

Так Mercedes виглядав після того, як над ним попрацювали вандали.

Так Mercedes виглядав після того, як над ним попрацювали вандали. Фото: mirror.co.uk

Коли ж британець прибув із дівчиною назад додому, він із жахом побачив, що його Mercedes-AMG GT мало не повністю розібраний – вандали з машини зняли все, що могли. Капот, бампери, фари, задні ліхтарі й навіть деталі двигуна. Номерних знаків також не було. З огляду на те, що власник залишив ключі від своєї машини на парковці, Трантер упевнений, що страхова компанія відшкодує збитки (для розуміння, середня вартість Mercedes-AMG GT складає 150 000 доларів залежно від версії).

Постраждала пара.

Постраждала пара. Фото: mirror.co.uk

Пролити світло на те, чому так вийшло, допомогла система стеження, встановлена на автомобілі. Виявилося, що як тільки суперкар забрали у власника під час від'їзду, його поставили не на закриту та надбезпечну територію, як і було обіцяно, а на звичайний відкритий майданчик із огорожею. Мало того, за минулі 5 днів у компанії змінився директор, який завважав, що Mercedes-AMG GT дуже примітна машина, і розпорядився переставити її в більш непримітне місце. Як виявилося, це було великою помилкою – наступного ранку було виявлено, що над ексклкюзивним суперкаром "попрацювали" вандали.

А так автомобіль виглядав до всіх подій.

А так автомобіль виглядав до всіх подій. Фото: mirror.co.uk

Новий директор парковки попросив вибачення у власника за незручності, але після інциденту його відразу ж зняли з посади.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на АЗС зняли, як хлопець намагався заправити Tesla Model 3 бензином.

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