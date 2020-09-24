На підземному паркінгу в Харкові зняли вражаючу колекцію Porsche

Obozrevatel Новини 11:10, 24.09.2020

На одному з підземних паркінгів в Харкові сфотографували вражаючу колекцію автомобілів Porsche. Всі машини пофарбовані в один і той самий колір, крім того, їх номери мають однакову комбінацію чисел.

Знімок опублікував Instagram-аккаунт kharkiv_cars.

Вражаюча колекція Porsche на підземному паркінгу в Харкові.
Скріншот публікації

Як видно на фото, зліва направо розташувалися новий електромобіль Porsche Taycan, фастбек Porsche Panamera GTS, а також кабріолети Porsche 911 і Boxster. Загальна вартість цих машин – під 1 млн доларів.

Всі "Порше" виконані в червоному кольорі, а їх номерні знаки містять чотири сімки (7777). Це говорить про те, що машини, можливо, належать одній людині.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві засвітився кортеж з двох ексклюзивних броньованих позашляховиків.

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