На підземному паркінгу в Харкові зняли вражаючу колекцію Porsche

На одному з підземних паркінгів в Харкові сфотографували вражаючу колекцію автомобілів Porsche. Всі машини пофарбовані в один і той самий колір, крім того, їх номери мають однакову комбінацію чисел.

Знімок опублікував Instagram-аккаунт kharkiv_cars.

Вражаюча колекція Porsche на підземному паркінгу в Харкові. Скріншот публікації

Як видно на фото, зліва направо розташувалися новий електромобіль Porsche Taycan, фастбек Porsche Panamera GTS, а також кабріолети Porsche 911 і Boxster. Загальна вартість цих машин – під 1 млн доларів.

Всі "Порше" виконані в червоному кольорі, а їх номерні знаки містять чотири сімки (7777). Це говорить про те, що машини, можливо, належать одній людині.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві засвітився кортеж з двох ексклюзивних броньованих позашляховиків.