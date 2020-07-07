На перехресті в невеликому місті нарахували 42 світлофори

У невеликому місті Беверлі, Східний Йоркшир, Велика Британія, існує перехрестя, яке дивує кількістю світлофорів. Виявилося, що там встановлено аж 42 прилади, що відповідають за регулювання дорожнього руху на відповідній ділянці перетину доріг.

Цікаво, що сам по собі Беверлі є типовим англійським містом – тихим, непомітним та з мальовничим ландшафтом. Однак ситуація, що виникла зі світлофорами, зробила його місцевою знаменитістю (британські ЗМІ писали про незвичайне перехрестя ще 5 років тому, проте зарубіжні видання, що цікаво, тоді не звернули увагу на цю новину).

Перехрестя з 42 світлофорами. metro.co.uk

Сайт revijahak.hr зазначає, що жителі Беверлі іронічно прозвали перехрестя "кварталом червоних ліхтарів", оскільки частина вулиць, які він охоплює, постійно підсвічуються сотнею світлових сигналів. Однак такий стан справ не дуже радує громадськість: за словами активістів міста, рух на цьому перехресті стає кращим, коли світлофори ламаються або коли їх вимикають. Деякий час тому влада міста пообіцяла вирішити проблему й навіть найняли дорожніх експертів для розроблення альтернативної системи регулювання ДР, проте поки справа не зрушила з мертвої точки.

Перехрестя з 42 світлофорами. metro.co.uk

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