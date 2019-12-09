На парковці знайшли дивом уцілілий електрокар родом з 1990-х

У 1990-х роках GM випустив невелику партію електромобіля EV1. Практично всі екземпляри згодом були втрачені, вижив лише один. І ось недавно авто випадково виявили на парковці!

Як з'ясував OBOZREVATEL, електрокар був знайдений на одній з багаторівневих парковок в американській Атланті. Судячи з фотографій, машина тут перебуває давно – шини спущені, а кузов покрився товстим шаром пилу. Три роки тому її вже бачили у цьому місці (фото публікував один з місцевих блогерів), але оскільки тоді машина виглядала не так сумно, ніхто не надав їй значення.

Покинутий електромобіль General Motors thedrive.com

EV1 від General Motors мало кому відомий, і це не дивно. Справа в тому, що це була дрібносерійна модель, яку випустили тиражем лише у 1117 екземплярів. При цьому на світ вона з'явилася, можна сказати, примусово: в 1990-х роках штат Каліфорнія вирішив взятися за екологію, і видав закон, згідно з яким, в модельному ряді кожного автовиробника повинно було бути не менше 2% авто, які мають нульові викиди. У підсумку, GM розробив такий автомобіль і почав здавати його у лізинг (у вільному продажу цієї автівки не було).

Покинутий електромобіль General Motors thedrive.com

Але у 2003 році все різко змінилося. Влада Каліфорнії вирішили пом'якшити умови: відтепер автокомпаніям не потрібно було прагнути до нульових шкідливих викидів, а лише поступово знижувати їх. Ну а оскільки виробництво EV1 було невигідним економічно, його випуск відразу ж звернули.

Нечуваний електромобіль EV1 від General Motors thedrive.com

Нечуваний електромобіль EV1 від General Motors thedrive.com

Однак далі історія розвивається ще драматичніше. Ті, автомобілі, які були зроблені, вилучили у клієнтів та відправили на ... утилізацію. Як наслідок, у 2005 році всі EV1 були відправлені під прес. У всякому разі, так вважалося – як бачимо, одному екземпляру все ж вдалося уціліти (хоча є непідтверджена інформація про ще один електрокар, який "вижив" та у 2008 році пішов у приватну колекцію за 500 000 доларів). З чуток, машину якимось дивом врятував один з впливових автомобільних колекціонерів.

Нечуваний електромобіль EV1 від General Motors thedrive.com

Чому ж Genaral Motors вирішив так вчинити EV1? Вважається, що на такий відчайдушний крок компанія пішла заради того, щоб її розробки в галузі електромобільних технологій не потрапив до рук конкурентів.

А потрапляти, відверто кажучи, було чому! EV1 – це найцікавіший автомобіль того часу з точки зору науки. Замість звичного ДВЗ його оснастили трифазним асинхронним електродвигуном потужністю 138 к.с., який на перших порах харчувався від свинцево-кислотної батареї, а трохи пізніше – від нікель-металгідридної АКБ. Оновлення принесло машині збільшення запасу ходу зі 120 до 240 км, а ось максимальна швидкість завжди була однаковою – 129 км/год.

На додаток до цього, EV1 вийшов дуже легким та обтічним авто. Його маса становила 1350 кг, а коефіцієнт аеродинамічного опору – всього 0,19. Для порівняння, у гіперкара Bugatti Chiron цей показник дорівнює "аж" 0,35!

Нечуваний електромобіль EV1 від General Motors thedrive.com

Нарешті, EV1 був не просто звичайним електромобілем, а комфортним електромобілем. Уже у "базі" він мав кондиціонер, обігрів переднього та заднього скла, круїз-контроль, електропідсилювач керма, акустику, антибуксувальну систему і ABS.

Як бачимо, автомобіль дійсно рідкісний і незвичайний. Залишається сподіватися, що вцілілий екземпляр отримає гідний будинок та повернеться до життя.

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