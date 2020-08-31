На парковці в Києві зняли два ексклюзивних суперкара за $1 млн

У Києві на одній з парковок зняли два екзотичних суперкара – Lamborghini Huracan Twin Turbo і McLaren 720S Spider.

Як пише сайт TopGir, загальна вартість цього тандему – під 1 млн доларів.

Як видно на фото, зліва знаходиться Lamborghini Huracan Twin Turbo – його потужність складає 1000 к.с . і вважається, що це найшвидший дорожній суперкар на українських дорогах. До речі, зараз цю "Ламбо" продають за 310 тис. доларів.

Lamborghini Huracan Twin Turbo. Фото: topgir.com.ua

Що ж стосується McLaren 720S Spider, він розташований праворуч від "Уракана". Цей яскравий автомобіль, оснащений 720-сильним твін-турбо V8, вже неодноразово бачили в Києві.

McLaren 720S Spider. Фото: topgir.com.ua

Крім того, на задньому плані знімка можна розглянути ще дві недешеві машини – супергібрід BMW i8 і купе Audi R8.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві помітили автомобіль французької поліції.