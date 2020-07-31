Незважаючи на повальне захоплення кросоверами і електрокарами, залишилися ще справжні цінителі класичних спортседанів. Для них компанія BMW готує черговий dream car – легендарний M3.

На Нюрбургринзі помічений новий BMW M3. фото: carscoops.com

Процес створення нового покоління BMW M3 переходить у фінальну фазу дорожніх випробувань. За традицією доведення машини проводиться на знаменитій німецькій гоночній трасі Нюрбургринг.

На Нюрбургринзі помічений новий BMW M3. фото: carscoops.com

Очікується, що дебют нового покоління спортивного седана відбудеться у вересні нинішнього року. А поки автомобіль проходить планові тести. Незважаючи на захисний камуфляж добре видно, що автомобіль отримає велику фірмову облицювання радіатора в стилі Нова модель BMW шокувала нереально величезними ніздрями.

На Нюрбургринзі помічений новий BMW M3. фото: carscoops.com

Від звичайного седана новинка буде відрізнятися більш агресивним аеродинамічним обвісом, що включає бампери з великими повітрозабірниками, бічні "спідниці", передній спліттер, а також дифузор з квартетом хромованих вихлопних труб і спойлер на кришці багажника. Додаткові вертикальні прорізи на передніх крилах дозволять краще охолоджувати більш потужні гальмівні механізми з синіми супортами. Також новинка отримає ексклюзивні легкосплавні диски з ажурним малюнком.

На Нюрбургринзі помічений новий BMW M3. фото: carscoops.com

Базова версія M3 (а пізніше і M4) буде пропонуватися з 6-ступінчастою "механікою" і заднім приводом. Пізніше очікується повнопривідна версія Competition з трансмісією xDrive, допрацьована фахівцями підрозділу M Division.

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На Нюрбургринзі помічений новий BMW M3. фото: carscoops.com

На Нюрбургринзі помічений новий BMW M3. фото: carscoops.com

Базова версія M3 (і M4) буде оснащуватися 3-літрової рядної "шісткою" з двома турбінами потужністю 480 к.с. (353 кВт). Покупці версії Competition отримають в своє розпорядження форсований варіанти цього мотора потужність якого буде збільшена до 510 (375 кВт).

На Нюрбургринзі помічений новий BMW M3. фото: carscoops.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія BMW припиняє виробництво топових дизельних версій Х5 М50d і Х7 M50d.