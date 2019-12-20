На любителя: в Україні продають "Волгу" з дизайном Cadillac

На одному з торгових майданчиків у Мережі з'явилося оголошення про продаж оригінальної "Волги". Автомобіль являє собою кабріолет, стилізований під авто культової американської марки.

Як з'ясував OBOZREVATEL, ексклюзив продають в Одесі. Кабріолет побудований на базі ГАЗ-3102 1987 року випуску. Те, що він зроблений з "Волги", відразу і не розгледіти: у машини зрізаний дах, інакше лобове скло, змінені передні й задні частини – їх оформили в дусі моделей Cadillac 1980-х років. Про ГАЗ тут нагадує хіба що капот, крила та двері.

"Волга", стилізована під Cadillac auto.ria.com

"Волга", стилізована під Cadillac auto.ria.com

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У салоні ж іще більше змін. Інтер'єр обтягнуто світлою шкірою та оздоблено деревом. На кермі, як і на кузові, є логотипи Cadillac.

"Волга", стилізована під Cadillac auto.ria.com

"Волга", стилізована під Cadillac auto.ria.com

Під капотом машини розміщений двигун об'ємом 2,8 л.

Купити Волгу, перероблену на кабріолет, пропонується за 5000 доларів.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL :

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