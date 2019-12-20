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20 грудня • оновлено в 11:58
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На любителя: в Україні продають "Волгу" з дизайном Cadillac

2.2т
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На одному з торгових майданчиків у Мережі з'явилося оголошення про продаж оригінальної "Волги". Автомобіль являє собою кабріолет, стилізований під авто культової американської марки.

Як з'ясував OBOZREVATEL, ексклюзив продають в Одесі. Кабріолет побудований на базі ГАЗ-3102 1987 року випуску. Те, що він зроблений з "Волги", відразу і не розгледіти: у машини зрізаний дах, інакше лобове скло, змінені передні й задні частини – їх оформили в дусі моделей Cadillac 1980-х років. Про ГАЗ тут нагадує хіба що капот, крила та двері.

"Волга", стилізована під Cadillac

"Волга", стилізована під Cadillac

auto.ria.com

"Волга", стилізована під Cadillac

"Волга", стилізована під Cadillac

auto.ria.com

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У салоні ж іще більше змін. Інтер'єр обтягнуто світлою шкірою та оздоблено деревом. На кермі, як і на кузові, є логотипи Cadillac.

"Волга", стилізована під Cadillac

"Волга", стилізована під Cadillac

auto.ria.com

"Волга", стилізована під Cadillac

"Волга", стилізована під Cadillac

auto.ria.com

Під капотом машини розміщений двигун об'ємом 2,8 л.

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Купити Волгу, перероблену на кабріолет, пропонується за 5000 доларів.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL :

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновини України
Теги
б/к автомобіль Cadillac
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