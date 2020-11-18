На купівлю популярного кросовера українцям потрібно відкладати 110 зарплат – дослідження

Щоб купити Kia Sporatage, один із найпопулярніших кросоверів вітчизняного ринку останніх кількох років, українцям потрібно відкладати 110 мінімальних зарплат. Водночас у Словаччині, де цей автомобіль складається для європейського ринку, на придбання "Спортейдж" необхідно витратити всього 35 заробітних плат.

Про це йдеться в дослідженні The Page. У виданні підрахували, як довго європейцям потрібно відкладати на купівлю нового авто, взявши за основу вартість Kia Sportage в різних країнах континенту та мінімальний розмір оплати праці (МРОП) у кожній із держав. У підсумку було встановлено, що для українців автомобіль є одним із найдорожчих. До того ж відсутність доступності пояснюється не ціною самого автомобіля, а розміром мінімальної зарплати.

Так, ціна в Україні Kia Sportage є однією з найнижчих у Європі – 16 тис. євро; дешевше тільки в Молдові – 14,4 тисячі. А ось, наприклад, в Ірландії, Іспанії та Нідерландах новий Kia Sportage коштує більш ніж 30 тис. євро. Як видно, в деяких країнах Європи вартість такого авто вдвічі більша, ніж в Україні. Водночас мінімальна зарплата в Україні – 5 000 грн, тоді як у тих самих Ірландії, Іспанії та Нідерландах – 18,1 тис., 11,5 тис. І 17,9 тис. грн відповідно. У Словаччині МРОП становить 19,3 тисячі гривень.

Раніше OBOZREVATEL опублікував статистику продажів автомобілів в Україні за минулий місяць і назвав вартість найпопулярніших автомобілів вітчизняного ринку