На фото вперше показали позашляховик Toyota Camry
Художник показав фото Toyota Camry XV70 в кузові універсалу підвищеної прохідності. Поки такої модифікації в модельному ряду немає, проте автомобіль точно сподобався б покупцям.
Дизайнер врахував, що Тойота Камрі користується дуже високим попитом у багатьох країнах. У той же час кросовери сьогодні набирають обертів і завойовують все більше покупців. Розумний компроміс в такій ситуації – універсал підвищеної прохідності.
Моделі на кшталт Audi Allroad, Subaru Outback, Skoda Octavia Scout і лінійка Volvo Cross Country займають певну, доволі популярну нішу. Toyota Camry могла б приєднатися до них. Для цього автомобілю необхідно обзавестися кузовом універсал, а потім і позашляховою модифікацією.
В такому випадку Тойота Камрі 70 може отримати більш високу лінію даху і місткий багажник. На бездоріжжі допоможуть підвищений дорожній просвіт і навіть повнопривідна трансмісія. Логічним доповненням, судячи з фото, служать нові бампери, декор з темного пластику та рейлінги на даху.
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З технічної точки зору здійснити подібну метаморфозу не так важко. Всі нові моделі Toyota, включаючи Camry, Corolla, RAV4 і Highlander, побудовано в рамках модульної платформи TNGA. Як відомо, кросовери Тойота пропонуються з повним приводом. Відповідно, і Камрі він теж відмінно підійшов би.
Звісно, якщо такий автомобіль з'явиться, він виявиться дорожчим за стандартний седан. Але про плани компанії випустити на ринок подібну новинку поки нічого не відомо. Нагадаємо, в Україні Toyota Camry коштує від 729 000 грн.
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