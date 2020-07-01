На фото вперше показали позашляховик Toyota Camry

Художник показав фото Toyota Camry XV70 в кузові універсалу підвищеної прохідності. Поки такої модифікації в модельному ряду немає, проте автомобіль точно сподобався б покупцям.

Художник реалістично зобразив позашляховик Toyota Camry. Фото: kolesa.ru

Дизайнер врахував, що Тойота Камрі користується дуже високим попитом у багатьох країнах. У той же час кросовери сьогодні набирають обертів і завойовують все більше покупців. Розумний компроміс в такій ситуації – універсал підвищеної прохідності.

Моделі на кшталт Audi Allroad, Subaru Outback, Skoda Octavia Scout і лінійка Volvo Cross Country займають певну, доволі популярну нішу. Toyota Camry могла б приєднатися до них. Для цього автомобілю необхідно обзавестися кузовом універсал, а потім і позашляховою модифікацією.

Toyota Camry XV70. Фото: Toyota

В такому випадку Тойота Камрі 70 може отримати більш високу лінію даху і місткий багажник. На бездоріжжі допоможуть підвищений дорожній просвіт і навіть повнопривідна трансмісія. Логічним доповненням, судячи з фото, служать нові бампери, декор з темного пластику та рейлінги на даху.

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З технічної точки зору здійснити подібну метаморфозу не так важко. Всі нові моделі Toyota, включаючи Camry, Corolla, RAV4 і Highlander, побудовано в рамках модульної платформи TNGA. Як відомо, кросовери Тойота пропонуються з повним приводом. Відповідно, і Камрі він теж відмінно підійшов би.

Volvo V60 Cross Coutry. Фото: Volvo

Subaru Outback. Фото: Subaru

Звісно, якщо такий автомобіль з'явиться, він виявиться дорожчим за стандартний седан. Але про плани компанії випустити на ринок подібну новинку поки нічого не відомо. Нагадаємо, в Україні Toyota Camry коштує від 729 000 грн.

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