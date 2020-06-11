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11 червня • оновлено в 18:56
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На фото потрапив, можливо, найдивніший у світі Mercedes

2.1т
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У соціальній мережі Reddit (популярна в США) опублікували фото дуже дивного та незвичайного Mercedes-Benz R-Class. Автомобіль звертає на себе увагу нестандартним тюнінгом.

Як видно, у цього Мерседеса величезні колеса (масивні диски з низькопрофільною гумою), кумедна обробка "катків" та решітки радіатора під золото, але найпримітніше – телевізори, встановлені на зовнішній стороні дверей.

Дивний Mercedes

Дивний Mercedes

reddit.com

Яке призначення такого тюнінга, невідомо. Можливо, таким чином власник захотів привернути увагу перехожих та інших автомобілістів. Хоча і не виключено, що він має практичне значення – в теорії, таку машину можна сміливо використовувати на різних шоу, фестивалях чи виставках.

Як би там не було, але виглядає автомобіль дійсно неоднозначно. Він сміливо претендує на звання найдивнішого у світі Мерседеса.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що канадець прилетів до Німеччини, щоб відвідати головний офіс Mercedes і поскаржитися на свій S-Class.

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Автор
Віталій Сазонов
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