На дорозі сфотографували Lada, яка ще не продається

Нові моделі Lada з'являються не так часто, тому будь-який подібний автомобіль – справжня подія. На дорогах вже сфотографували новий Лада Ларгус 2021 модельного року.

Поки передня частина машини прихована камуфляжем. Мабуть, на даний момент дорожні тести проходить прототип, який вперше з'явився в мережі ще в 2016 році. Той автомобіль був виконаний в актуальному корпоративному стилі Lada. Навіть зараз на закамуфльованому авто можна розгледіти передні фари і повітрозабірники такої ж форми.

Нова Лада Ларгус 2021 потрапила на фото tuningstock.ru

Нова Лада Ларгус 2021 потрапила на фото tuningstock.ru

Судячи з усього, інша частина кузова залишиться без змін. Нагадаємо, що Lada Largus є локалізованою версію Renault Logan MCV першого покоління, який з'явився в 2006 році. Мабуть, ця конструкція продовжить життя і далі під брендом АвтоВАЗу, наближаючи фактичний вік машини до 20 років.

Dacia Logan MCV (Renault Logan MCV) вперше з'явилася в 2006 group.renault.com

Старт продажів оновленої Лада Ларгус 2021 модельного року запланований на кінець 2020 року. Швидше за все, лінійка моторів залишиться без змін: в неї входять два бензинових 1,6-літрових двигуна потужністю 87 л.с. та 106 к.с.

Прототип Lada Largus 2016 року autoreview.ru

Актуальна Лада Ларгус drom.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, АвтоВАЗ готує кілька нових моделей під брендом Lada,