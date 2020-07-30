На дорозі помітили дивну Ладу Ниву в стилі 'тачка на прокачку'

У соцмережі Facebook з'явилися фото незвичайного позашляховика Лада Нива. Автомобіль привернув увагу своїм радикальним і в якійсь мірі безглуздим тюнінгом.

Знімки машини розмістив на своїй сторінці користувач соцмережі Іван Іванов.

Лада Нива на величезних колесах. Фото: facebook.com/IvIvanov224

Як видно, головна "риса" цієї Ниви – величезні колеса. Вони не тільки мають великий радіус, але виділяються ще й гігантської шириною. При цьому самі шини, взуті у багатоспицеві литі диски, вже досить зношені.

З такими колесами Лада виглядає як авто, яке побувало на "доопрацюванні" в шоу "Тачка на прокачку" і сам Xzibit її схвалив. Однак в даному випадку машина знаходиться не в Америці, а Росії, про що говорять номерні знаки на самій Ладі і сусідньому авто. Звідси мета такого тюнінгу стає неясною: враховуючи стан російських доріг, водієві явно доводиться несолодко під час руху, якщо, звичайно, він не їздить виключно рівними ділянками.

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