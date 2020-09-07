На дорогах України знайшли рідкісний автомобіль за 6 мільйонів гривень

У Харкові знайшли новенький Mercedes-AMG GT R, який в Україні коштує від 187 000 євро або більше 6 000 000 гривень. Автомобіль попався в яскраво-зеленому кольорі.

За інформацією TopGir, таких автомобілів на українських дорогах дуже мало. У рух машину приводить встановлений спереду двигун V8 об'ємом 4 л, який видає 585 к.с.

На розгін до 100 км/год Mercedes-AMG GT R потрібно лише 3,6 с. Максимальна швидкість становить 318 км/год. Зовні від стандартного Mercedes-AMG GT більш потужна модифікація R відрізняється новим обвісом і невеликим спойлером ззаду.

Mercedes-AMG GT R може розганятися до 318 км/год. Фото: topgir.com.ua

Цей автомобіль був флагманом модельного ряду, але тепер це місце зайняв Mercedes-AMG GT R Black Series. Цей суперкар пропонує 730 к.с. та здатний розвинути 325 км/год, а на розгін до 100 км/год необхідно витратити 3,2 с.

Mercedes-AMG GT R Black Series ще швидший – 325 км/год. Фото: topgir.com.ua

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